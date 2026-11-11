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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie Anlegern gebracht.
Am 11.11.2016 wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.921 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 304.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.37 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 204.14 Prozent gleich.
Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 873.61 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Capital City Bank Group Inc.
Analysen zu Capital City Bank Group Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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