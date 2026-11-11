NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren verdient

Am 11.11.2016 wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.921 Capital City Bank Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 304.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.37 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 204.14 Prozent gleich.

Der Capital City Bank Group-Wert an der Börse wurde auf 873.61 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch