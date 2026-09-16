NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14.79 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.613 Capital City Bank Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3’419.88 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 15.09.2026 auf 50.58 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’419.88 USD entspricht einer Performance von +241.99 Prozent.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich jüngst auf 864.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch