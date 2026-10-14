Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 14.10.2016 wurde die Capital City Bank Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 15.10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investierten, hätten nun 662.252 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 31’900.66 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 13.10.2026 auf 48.17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219.01 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 821.32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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