NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren eingebracht

Am 09.09.2021 wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 22.69 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4.407 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 223.31 USD, da sich der Wert einer Capital City Bank Group-Aktie am 08.09.2026 auf 50.67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 123.31 Prozent gesteigert.

Capital City Bank Group war somit zuletzt am Markt 887.76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch