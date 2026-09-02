Capital City Bank Group Aktie 75309 / US1396741050
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Capital City Bank Group gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Capital City Bank Group-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 30.88 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 323.834 Capital City Bank Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’237.05 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 01.09.2026 auf 50.14 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 62.37 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Capital City Bank Group eine Marktkapitalisierung von 865.82 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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