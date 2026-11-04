NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Capital City Bank Group-Aktie an diesem Tag bei 27.69 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Capital City Bank Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 361.141 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 51.28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’519.32 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 18’519.32 USD, was einer positiven Performance von 85.19 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich jüngst auf 889.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch