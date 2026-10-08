BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren BOK Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der BOK Financial-Anteile betrug an diesem Tag 115.53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 0.866 BOK Financial-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.54 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Papiers am 07.10.2026 auf 125.40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.54 Prozent.
BOK Financial wurde am Markt mit 7.78 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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