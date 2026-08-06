BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in BOK Financial-Aktien gewesen.
Am 06.08.2016 wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67.08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.491 BOK Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 144.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 215.46 USD wert. Damit wäre die Investition 115.46 Prozent mehr wert.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8.79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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