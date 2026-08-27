BOK Financial Aktie 913330 / US05561Q2012
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BOK Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden BOK Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das BOK Financial-Papier bei 88.74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 1.127 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155.92 USD, da sich der Wert eines BOK Financial-Anteils am 26.08.2026 auf 138.36 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 55.92 Prozent.
BOK Financial war somit zuletzt am Markt 8.42 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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