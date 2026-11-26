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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in BOK Financial gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit BOK Financial-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die BOK Financial-Aktie letztlich bei 81.57 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hat, hat nun 12.259 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 125.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’534.88 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 53.49 Prozent.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 7.67 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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