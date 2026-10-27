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|Lukratives BlackBerry-Investment?
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27.10.2026 16:02:40
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in BlackBerry-Aktien verdienen können.
Das BlackBerry-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendete das BlackBerry-Papier bei 4.72 CAD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 211.864 Anteilen. Die gehaltenen BlackBerry-Aktien wären am 26.10.2026 2’730.93 CAD wert, da der Schlussstand 12.89 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173.09 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte BlackBerry einen Börsenwert von 7.56 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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