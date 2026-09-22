BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BlackBerry-Aktie gebracht.
Am 22.09.2025 wurde das BlackBerry-Papier an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Aktie betrug an diesem Tag 6.09 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’642.036 BlackBerry-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BlackBerry-Aktie auf 11.95 CAD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’622.33 CAD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 96.22 Prozent gesteigert.
Insgesamt war BlackBerry zuletzt 6.55 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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