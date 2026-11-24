Heute vor 3 Jahren wurden Trades BlackBerry-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 4.99 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’004.008 BlackBerry-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 12.03 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’108.22 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141.08 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry belief sich zuletzt auf 6.53 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch