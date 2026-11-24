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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in BlackBerry-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades BlackBerry-Anteilen an der Börse TSX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 4.99 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2’004.008 BlackBerry-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 12.03 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’108.22 CAD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 141.08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BlackBerry belief sich zuletzt auf 6.53 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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