BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackBerry-Investment verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das BlackBerry-Papier via Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 7.62 CAD. Bei einem 10’000-CAD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1’312.336 BlackBerry-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 11.33 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’868.77 CAD wert. Damit wäre die Investition 48.69 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete BlackBerry eine Marktkapitalisierung von 6.66 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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