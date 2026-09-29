NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6.43 CAD. Hätte ein Anleger 100 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 15.552 BlackBerry-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.09.2026 auf 12.51 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194.56 CAD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +94.56 Prozent.

BlackBerry wurde am Markt mit 6.78 Mrd. CAD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch