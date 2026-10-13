BlackBerry Aktie 21892856 / CA09228F1036
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Papier BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9.86 CAD. Bei einer 10’000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’014.199 BlackBerry-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 09.10.2026 12’890.47 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 12.71 CAD belief. Damit wäre die Investition um 28.90 Prozent gestiegen.
BlackBerry war somit zuletzt am Markt 7.45 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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