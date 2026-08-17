NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte eine Blackbaud-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Blackbaud-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 63.28 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15.803 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 45.25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 715.08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28.49 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Blackbaud eine Marktkapitalisierung von 2.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch