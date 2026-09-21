NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 72.16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.386 Blackbaud-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 42.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59.38 USD wert. Damit wäre die Investition 40.62 Prozent weniger wert.

Blackbaud wurde am Markt mit 1.94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch