Blackbaud Aktie 1801347 / US09227Q1004
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Blackbaud-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 69.69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.435 Blackbaud-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 48.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.77 USD wert. Mit einer Performance von -30.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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