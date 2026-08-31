NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Blackbaud-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Blackbaud-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 69.69 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.435 Blackbaud-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 48.62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.77 USD wert. Mit einer Performance von -30.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch