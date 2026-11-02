NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Blackbaud von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Blackbaud-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 58.29 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, befänden sich nun 1.716 Blackbaud-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Blackbaud-Aktie auf 53.55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91.87 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 8.13 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Blackbaud belief sich zuletzt auf 2.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch