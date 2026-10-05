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Blackbaud Aktie 1801347 / US09227Q1004

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Langfristige Anlage 05.10.2026 16:02:15

NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Blackbaud-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Blackbaud-Aktie gebracht.

Blackbaud
37.20 EUR -0.53%
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Vor 10 Jahren wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Blackbaud-Aktie an diesem Tag 66.13 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Blackbaud-Papier investiert hätte, befänden sich nun 151.217 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 41.76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 6’314.83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.85 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Blackbaud eine Börsenbewertung in Höhe von 1.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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