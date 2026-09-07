NASDAQ Composite Index-Papier Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Blackbaud-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 69.28 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.434 Blackbaud-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 679.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.10 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32.02 Prozent vermindert.

Blackbaud wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch