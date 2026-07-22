NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Biomarin Pharmaceutical-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Biomarin Pharmaceutical-Aktie betrug an diesem Tag 93.58 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.686 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 632.72 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Anteils am 21.07.2026 auf 59.21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36.73 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 11.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch