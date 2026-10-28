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28.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biomarin Pharmaceutical-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 3 Jahren wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 80.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.240 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.61 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 27.10.2026 auf 55.35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.39 Prozent abgenommen.
Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10.73 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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