NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biomarin Pharmaceutical-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 80.67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.240 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 68.61 USD, da sich der Wert einer Biomarin Pharmaceutical-Aktie am 27.10.2026 auf 55.35 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31.39 Prozent abgenommen.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 10.73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch