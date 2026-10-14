NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biomarin Pharmaceutical von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Biomarin Pharmaceutical-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 85.04 USD. Bei einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.759 Biomarin Pharmaceutical-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 639.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36.05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Biomarin Pharmaceutical einen Börsenwert von 10.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch