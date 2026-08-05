Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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05.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Am 05.08.2023 wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 88.54 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.129 Anteilen. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Anteile wären am 04.08.2026 68.58 USD wert, da der Schlussstand 60.72 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 31.42 Prozent.
Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 11.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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