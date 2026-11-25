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|Rentable Biomarin Pharmaceutical-Investition?
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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Biomarin Pharmaceutical-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 25.11.2023 wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Biomarin Pharmaceutical-Aktie bei 88.19 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.339 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 66.36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 752.47 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 24.75 Prozent verringert.
Am Markt war Biomarin Pharmaceutical jüngst 12.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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