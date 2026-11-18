Vor 1 Jahr wurden Biomarin Pharmaceutical-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 54.16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.846 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.03 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Papiers am 17.11.2026 auf 58.51 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108.03 USD, was einer positiven Performance von 8.03 Prozent entspricht.

Biomarin Pharmaceutical wurde am Markt mit 11.23 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch