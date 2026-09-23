Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Biomarin Pharmaceutical-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Biomarin Pharmaceutical-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 53.41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.723 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’186.48 USD, da sich der Wert eines Biomarin Pharmaceutical-Anteils am 22.09.2026 auf 63.37 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18.65 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Biomarin Pharmaceutical belief sich jüngst auf 12.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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