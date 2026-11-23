Heute vor 5 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Biogen-Anteile bei 254.15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.935 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 249.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.79 Prozent verringert.

Der Marktwert von Biogen betrug jüngst 36.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch