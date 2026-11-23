|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukratives Biogen-Investment?
|
23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Biogen von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Biogen-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Biogen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Biogen-Anteile bei 254.15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.935 Biogen-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 249.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 982.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1.79 Prozent verringert.
Der Marktwert von Biogen betrug jüngst 36.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Biogen Inc
Analysen zu Biogen Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI schliesst deutlich höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt waren am Montag Gewinne zu sehen. Auch im DAX kam es zu einer Erholung. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.