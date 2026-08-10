NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 10 Jahren eingebracht

Biogen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Biogen-Anteile an diesem Tag 284.31 USD wert. Bei einem Biogen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.517 Biogen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 207.94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 731.37 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 26.86 Prozent verringert.

Biogen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch