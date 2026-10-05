NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biogen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Biogen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 285.08 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 0.351 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Biogen-Papiers auf 219.88 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.13 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.87 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Biogen eine Börsenbewertung in Höhe von 32.52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch