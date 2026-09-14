Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Biogen-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Biogen-Papier 144.86 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biogen-Aktie investiert, befänden sich nun 0.690 Biogen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 149.90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 217.15 USD belief. Mit einer Performance von +49.90 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Biogen eine Marktkapitalisierung von 32.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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