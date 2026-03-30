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Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037

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Biogen-Investment im Blick 30.03.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Biogen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Biogen
150.91 CHF 1.59%
Kaufen Verkaufen

Die Biogen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Biogen-Papier bei 138.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.723 Biogen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.86 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 27.03.2026 auf 183.84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32.86 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Biogen einen Börsenwert von 26.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 13’408.54 13.66 BI8SQU
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SMI-Kurs: 12’643.00 30.03.2026 15:49:23
Long 12’082.98 19.34 SDMB6U
Long 11’825.87 13.81 SQOB2U
Long 11’327.43 8.98 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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