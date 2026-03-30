Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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30.03.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Biogen von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Biogen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Biogen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Biogen-Papier bei 138.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.723 Biogen-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.86 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 27.03.2026 auf 183.84 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 32.86 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Biogen einen Börsenwert von 26.87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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