NASDAQ Composite Index-Papier Biogen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Biogen von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Biogen-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Biogen-Anteile 146.57 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.823 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 225.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’539.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 53.99 Prozent erhöht.

Biogen wurde am Markt mit 33.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch