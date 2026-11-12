NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Bassett Furniture Industries-Papier letztlich bei 28.55 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 350.263 Bassett Furniture Industries-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 21.89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’667.25 USD wert. Damit wäre die Investition 23.33 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich zuletzt auf 191.02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch