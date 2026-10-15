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Bassett Furniture Industries Aktie 911590 / US0702031040

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Rentable Bassett Furniture Industries-Investition? 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bassett Furniture Industries
21.48 USD 0.75%
Kaufen Verkaufen

Am 15.10.2016 wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 24.23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41.271 Bassett Furniture Industries-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Aktie auf 21.47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 886.09 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 886.09 USD entspricht einer negativen Performance von 11.39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bassett Furniture Industries eine Marktkapitalisierung von 183.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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