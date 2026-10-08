NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bassett Furniture Industries von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Anteile betrug an diesem Tag 18.30 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 5.464 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 21.43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 17.10 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte Bassett Furniture Industries einen Börsenwert von 182.60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch