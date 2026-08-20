NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25.17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 397.298 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 7’493.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.86 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.07 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164.84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch