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Bassett Furniture Industries Aktie 911590 / US0702031040

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Lukratives Bassett Furniture Industries-Investment? 20.08.2026 16:02:37

NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bassett Furniture Industries
18.69 USD -1.16%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Bassett Furniture Industries-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 25.17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 397.298 Bassett Furniture Industries-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 7’493.05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.86 USD belief. Damit wäre die Investition um 25.07 Prozent gesunken.

Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164.84 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’923.90 19.44 SGBJ3U
Short 15’218.53 13.83 SQBT1U
Short 15’790.75 8.91 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’741.89 19.84 S2B93U
Long 13’433.31 13.97 SNB4VU
Long 12’841.63 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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