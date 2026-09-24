NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr eingefahren

Am 24.09.2025 wurde das Bassett Furniture Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 15.45 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Bassett Furniture Industries-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 64.725 Bassett Furniture Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.09.2026 1’139.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17.60 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 13.92 Prozent vermehrt.

Der Bassett Furniture Industries-Wert an der Börse wurde auf 152.08 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch