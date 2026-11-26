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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Bassett Furniture Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 16.63 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 60.132 Bassett Furniture Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 19.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’161.76 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’161.76 USD, was einer positiven Performance von 16.18 Prozent entspricht.
Der Bassett Furniture Industries-Wert an der Börse wurde auf 164.35 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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