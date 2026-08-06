Bassett Furniture Industries Aktie 911590 / US0702031040
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|Rentabler Bassett Furniture Industries-Einstieg?
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06.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Papier Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bassett Furniture Industries gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Bassett Furniture Industries-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17.43 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.737 Bassett Furniture Industries-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.56 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 05.08.2026 auf 19.62 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12.56 Prozent.
Bassett Furniture Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172.60 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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