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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die Barrett Business Services-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 34.86 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 28.686 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 874.93 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Papiers am 20.11.2026 auf 30.50 USD belief. Damit wäre die Investition 12.51 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete Barrett Business Services eine Marktkapitalisierung von 725.86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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