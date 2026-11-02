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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 02.11.2023 wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 23.75 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.101 Barrett Business Services-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 32.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’369.54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36.95 Prozent.
Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 789.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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