NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.11.2023 wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie betrug an diesem Tag 23.75 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.101 Barrett Business Services-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 32.53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’369.54 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 36.95 Prozent.

Barrett Business Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 789.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch