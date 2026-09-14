Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Barrett Business Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18.57 USD. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.385 Barrett Business Services-Aktien. Die gehaltenen Barrett Business Services-Papiere wären am 11.09.2026 179.59 USD wert, da der Schlussstand 33.35 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +79.59 Prozent.
Am Markt war Barrett Business Services jüngst 806.15 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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