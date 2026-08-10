Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance im Blick
|
10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Barrett Business Services-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.567 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 33.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’412.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.24 Prozent erhöht.
Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 803.64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Barrett Business Services Inc.
Analysen zu Barrett Business Services Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.