NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.49 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42.567 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 33.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’412.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 41.24 Prozent erhöht.

Alle Barrett Business Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 803.64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch