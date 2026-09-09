Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren Banner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Banner-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Banner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229.043 Banner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’014.66 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 08.09.2026 auf 69.92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60.15 Prozent.
Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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