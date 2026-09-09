Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’805 -1.8%  SPI 19’510 -1.7%  Dow 52’521 -0.5%  DAX 25’576 -1.7%  Euro 0.9424 0.1%  EStoxx50 6’312 -1.6%  Gold 4’418 1.4%  Bitcoin 63’816 0.6%  Dollar 0.8096 0.0%  Öl 100.3 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Rheinmetall-Aktie
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Siemens Energy-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August
Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Holcim-Aktie in Rot: Investition in Cloud Cycle für Echtzeit-Qualitätskontrolle
Suche...
ETF Sparplan

Banner Aktie 12971823 / US06652V2088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Banner-Einstieg? 09.09.2026 16:02:30

NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Banner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Banner
69.47 USD -0.59%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Banner-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Banner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229.043 Banner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’014.66 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 08.09.2026 auf 69.92 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +60.15 Prozent.

Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Banner Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten