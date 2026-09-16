NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Banner-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 51.37 USD wert. Bei einem Banner-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.947 Banner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72.13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140.41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40.41 Prozent vermehrt.

Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch