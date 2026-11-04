NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banner-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Banner-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44.72 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 22.361 Banner-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 70.74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’581.84 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58.18 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Banner belief sich zuletzt auf 2.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch