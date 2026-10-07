NASDAQ Composite Index-Papier Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Banner-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 43.65 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Banner-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.291 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Banner-Aktie auf 67.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 153.77 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 153.77 USD entspricht einer Performance von +53.77 Prozent.

Der Börsenwert von Banner belief sich zuletzt auf 2.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch